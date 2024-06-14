Jose Mourinho: Borussia Dortmund'dan teklif aldım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024teki Almanya-İskoçya maçı öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Bild'in kendisine yönelttiği sorulara Almanca cevap veren Jose Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"DORTMUND'DAN TEKLİF ALDIM"

"Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" Portekizli teknik adam, EURO 2024'le ilgili ise, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." dedi. FERGUSON İLE TRİBÜNDE!