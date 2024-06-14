Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Borussia Dortmund'dan teklif aldım - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Borussia Dortmund'dan teklif aldım

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alman basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, geçmişte Alman ekibi Borussia Dortmund'dan teklif aldığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mourinho'dan flaş itiraf!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024teki Almanya-İskoçya maçı öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.

        Bild'in kendisine yönelttiği sorulara Almanca cevap veren Jose Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

        "DORTMUND'DAN TEKLİF ALDIM"

        "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!"

        Portekizli teknik adam, EURO 2024'le ilgili ise, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." dedi.

        FERGUSON İLE TRİBÜNDE!

        Öte yandan Mourinho, EURO 2024'te Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçını, Manchester United'in efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile birlikte tribünden takip ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?