Jose Mourinho'ya sürpriz talip
The Sun'da yer alan habere göre; Nottingham Forest'ın Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırması halinde teknik direktör adaylarından biri Jose Mourinho! İşte detaylar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın radarına girdi.
İngiliz ekibi, teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı düşüyor. Deneyimli çalıştırıcının kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile aralarının iyi olmadığı öğrenildi.
The Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, Santo ile yollarını ayırdığı takdirde yeni teknik direktör adaylarından birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.
Nottingham Forest'ta bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.