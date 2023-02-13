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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

10 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki deprem dünya çapında yankı buluyor. Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Brezilya basınına açıklamalar yaptı

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  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yankıları sürüyor.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye depremle ilgili açıklamalar yapan Josef de Souza, depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. 
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Doğum gününde depremzedeler için bağış hesap numarası paylaşan Brezilyalı futbolcu Mersin'e giderek afetzede çocuklara destek verdi.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    "TÜM ÜLKE TEK YÜREK OLDU"

    Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından tüm ülkenin tek yürek olduğunu vurgulayan Josef de Souza, "Takımlar arasındaki rekabetten dolayı beni sevmeyen Galatasaray taraftarlarından bile mesajlar aldım" dedi.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Bir dönem top koşturduğu sarı-lacivertli kulübün taraftarının da kendisine yazdığını belirten Josef, "Ayrıca ayrıldığım takım Fenerbahçe'nin çoğu benden hoşlanmayan taraftarlarından da mesajlar aldım. Şimdi hepsi yardımlar için bana teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    "DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA ZAMANI DEĞİLDİ"

    Doğum gününü kutlamamasıyla ilgili gelen soruya Josef de Souza, "Doğum günümdü ama kutlama yapacak zaman değildi. Türkiye halkına yardım etme zamanı" cevabını verdi.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Josef de Souza son olarak depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğinin sinyalini verdi. 
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Josef de Souza açıklamasında, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" diye konuştu. 
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Mersin Büyükşehir Belediyesinin depremzedelerin barınması için uygun hale getirdiği Yenişehir Fuar Alanında depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten De Souza, herkese moral verdi.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Alanı gezen ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir’den bilgi alan De Souza, aileler ve çocuklarla sohbet etti. 
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Souza, gerçekleştirdiği ziyaretle depremzedelere büyük moral oldu.
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    Alanın, depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak bir biçimde hazırlandığını söyleyen De Souza şunları söyledi: “Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkese depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum"
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

    "Tüm Türkiye’ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklara sahip çıkın, onları yalnız bırakmayın"
  • Josef de Souza: Bir depremzede çocuğu evlat edinebilirim

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