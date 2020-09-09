Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar Josef de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. İşte Josef De Souza'nın kariyeri

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza Dias ya da bilinen adıyla Souza (d. 11 Şubat 1989, Rio de Janeiro),Brezilyalı futbolcudur. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de oynamaktadır.

Vasco de Gama

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu.

Porto

2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.

Gremio

2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu.2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya millî takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi. Millî takımda 3 maç oynadı.

Fenerbahçe

4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe SK resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini kamuoyuna duyurdu. 5 Temmuz 2015 tarihinde Souza sağlık kontrolünden geçti.[2] 16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.