        Josef önerdi, Beşiktaş'a ret yanıtı geldi!

        Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Fluminense forması giyen Matheus Martinelli'yi siyah-beyazlılara önermesine karşın; Brezilya ekibinin ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.

        Giriş: 02.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:53
        Josef önerdi, Beşiktaş'a ret yanıtı geldi!
        Josef de Souza, Fluminense forması giyen Matheus Martinelli'yi siyah beyazlılara önerdi.

        Beşiktaş'ın eski yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaş'a Martinelli'yi transfer etmelerini önerdim. Çünkü Beşiktaş'a çok uyacak bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

        Ancak Fluminense'nin bu transfer döneminde Matheus Martinelli'nin ayrılığına kesinlikle izin vermeyeceği öğrenildi.

        Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Brezilya ekibinin transfer ihtimaline ret yanıtı verdiği bildirildi.

        Fluminense altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya'da çıktığı 297 maçta 15 gol ve 18 asist kaydetti.

