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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti - Fenerbahçe Haberleri

        Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayarak şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, Sarı Lacivertlilere veda ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 23:36 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:36
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        Joshua King'ten Fenerbahçe'ye veda!
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        Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitecek olan oyuncularından Joshua King, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı Lacivertlilerden ayrıldığını açıkladı.

        King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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