        Jota Silva: Bugün kazanmak çok önemliydi

        Jota Silva: Bugün kazanmak çok önemliydi

        Beşiktaş'ın oyuncularından Jota Silva, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bugün yapabilecekleri en iyi şeyin kazanmak olduğunu belirten Silva, "Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:52 Güncelleme:
        "Bugün kazanmak çok önemliydi"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Jota Silva, galibiyeti değerlendirdi.

        "BUGÜN KAZANMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        Bu sezonki hedefleri hakkında konuşan Portekizli futbolcu "Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

        "İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK"

        Rotasyon ile çıkalan maç hakkında da açıklamalarda bulunan Silva, ''Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi. Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz." diyerek sözlerine nokta koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaren baba oldu

        Göçten 15'inci kez gelen Yaren baba oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı