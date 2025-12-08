Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.216,70 %1,90
        DOLAR 42,5585 %0,02
        EURO 49,6276 %0,13
        GRAM ALTIN 5.759,88 %0,24
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 80,06 %0,26
        BITCOIN 91.954,00 %1,91
        GBP/TRY 56,6961 %-0,11
        EUR/USD 1,1652 %0,09
        BRENT 63,09 %-1,04
        ÇEYREK ALTIN 9.417,94 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam JTI Türkiye’nin İnsan ve Kültür Operasyonları Natali Dinçer’e emanet - İş-Yaşam Haberleri

        JTI Türkiye’nin İnsan ve Kültür Operasyonları Natali Dinçer’e emanet

        Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye İnsan ve Kültür Direktörlüğü'ne Natali Dinçer atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        JTI'da kan değişimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        JTI’daki kariyerine 2008 yılında Cenevre Merkez Ofis’te İnsan ve Kültür (İK) Departmanında başlayan Dinçer, farklı merkez fonksiyonlarında İK İş Ortağı görevlerinde bulundu. 2017 yılı itibarıyla sırasıyla, Doğu Avrupa Bölgesi IK Müdürlüğü, Finans ve İK İş Ortaklığı, Kafkasya Bölgesi İK Direktörlüğü görevlerini üstelenen Dinçer, son olarak Kuzey ve Batı Afrika Bölgeleri İ&K Departmanı’na liderlik etmekteydi.

        Natali Dinçer, on yedi yıllık JTI kariyeri boyunca geniş bir coğrafyada edindiği deneyim ile JTI Türkiye İnsan ve Kültür çalışmalarına liderlik ederek; organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, ücretlendirme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevik (agile) uygulamalar ve JTI politikaları ile yerel yasalara uyum gibi alanları yönetecek.

        REKLAM

        İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezunu olan Dinçer, evli ve iki çocuk annesi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #atama
        #JTI Türkiye
        #Natali Dinçer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları