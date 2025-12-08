JTI Türkiye’nin İnsan ve Kültür Operasyonları Natali Dinçer’e emanet

JTI’daki kariyerine 2008 yılında Cenevre Merkez Ofis’te İnsan ve Kültür (İK) Departmanında başlayan Dinçer, farklı merkez fonksiyonlarında İK İş Ortağı görevlerinde bulundu. 2017 yılı itibarıyla sırasıyla, Doğu Avrupa Bölgesi IK Müdürlüğü, Finans ve İK İş Ortaklığı, Kafkasya Bölgesi İK Direktörlüğü görevlerini üstelenen Dinçer, son olarak Kuzey ve Batı Afrika Bölgeleri İ&K Departmanı’na liderlik etmekteydi.

Natali Dinçer, on yedi yıllık JTI kariyeri boyunca geniş bir coğrafyada edindiği deneyim ile JTI Türkiye İnsan ve Kültür çalışmalarına liderlik ederek; organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, ücretlendirme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevik (agile) uygulamalar ve JTI politikaları ile yerel yasalara uyum gibi alanları yönetecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezunu olan Dinçer, evli ve iki çocuk annesi.