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Jung Chae Yul evinde ölü bulundu

Güney Koreli oyuncu ve model Jung Chael Yul, hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Yul'un vefat nedeni ise henüz açıklanmadı

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  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    Jung Chael Yul'dan acı haber geldi. Güney Koreli oyuncu ve model, 26 yaşında yaşamını yitirdi. 'Zombie Detective' adlı diziyle tanınan Jung Chael Yul'un evinde ölü bulunduğu belirtildi.
  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    Yul'un menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Yürek burkan haberleri vermek için buradayız. Oyuncu Chaeyul, aramızdan ayrıldı. Cenazesi ailesinin isteği doğrultusunda özel olarak yapılacak. Oyunculuğunda da samimi olan Chaeyul'un huzur içinde yatabilmesi için dua etmenizi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.
  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    Daily Mail'de yer alan habere göre; oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.
  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    JUNG CHAE YUL HAKKINDA

    Jung Chae Yul, Kore dizisi 'Zombie Detective'de yardımcı oyuncu olarak rol almıştı. Güney Koreli model ve oyuncu, televizyonda ilk kez 2016'da yayınlanan 'Devil'si Runaway' ile ekranlarda yer almıştı.
  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    2018'de 'Deep' adlı filmde rol alan Yul, popülaritesini ise 'Zombie Detective' dizisinde canlandırdığı 'Bae Yoon Mi' karakteriyle edinmişti.

    Fotoğraflar: Instagram
  • Jung Chae Yul evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

    Jung Chael Yul

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