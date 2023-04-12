Yul'un menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Yürek burkan haberleri vermek için buradayız. Oyuncu Chaeyul, aramızdan ayrıldı. Cenazesi ailesinin isteği doğrultusunda özel olarak yapılacak. Oyunculuğunda da samimi olan Chaeyul'un huzur içinde yatabilmesi için dua etmenizi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.