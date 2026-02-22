Junior Olaitan: Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı oyuncusu Junior Olaitan, Sarı Kırmızılılar'a duyduğu saygıdan dolayı attığı gole sevinmediğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ın dördüncü golünü atan Junior Olaitan, açıklamalarda bulundu.
"MUTLU OLDUĞUM YERDEYİM"
Olaitan, "Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz." dedi.
SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI
Junior Olaitan, sözlerine, "Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum." diye devam etti.
"GÖZTEPE'YE DUYDUĞUM SAYGIDAN DOLAYI İÇİMDEN SEVİNDİM"
Göztepe karşısında attığı gole sevinmemesi sorulan Olaitan, "Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var." dedi.