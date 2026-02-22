Junior Olaitan: Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ın dördüncü golünü atan Junior Olaitan, açıklamalarda bulundu.

"MUTLU OLDUĞUM YERDEYİM" Olaitan, "Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz." dedi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI Junior Olaitan, sözlerine, "Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum." diye devam etti.