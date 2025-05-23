Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom) filmi 23 Mayıs Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda J. A. Bayona oturmaktadır. Peki, "Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park serisinin beşinci filmidir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Yıkılmış Krallık ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2018 yılında vizyona giren Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi hakkında tüm detaylar...
JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şeyi ters düşmektedir.
JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİMLERDİR?
Chris Pratt- Owen Grady
Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
B. D. Wong - Dr. Henry Wu
Toby Jones
Rafe Spall
Justice Smith - Genç bir bilim adamı
Daniella Pineda
Ted Levine
Geraldine Chaplin
James Cromwell