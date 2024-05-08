Jüri belli oldu

Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesi amacıyla DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', 'İlk Senaryo Yarışması' ve 'Yapım Destek Platformuna katılan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’nda Jüri Başkanı Ahmet Ziyalar

Başkanlığını Inter Medya COO ve Inter Yapım Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Ziyalar ’ın yapacağı 'Dizi – Mini Dizi Yarışması' jürisinde; MF Yapım Genel Müdürü ve Yapımcı Asena Bülbüloğlu, oyuncu Elçin Sangu, Gain Yönetim Kurulu Başkanı ve BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, oyuncu Onur Buldu, menajer Önem Günal, yönetmen Umut Aral ve Merzigo CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik yer alıyor.

REKLAM Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’na katılan projelerin iki aşamalı değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek. İlk Senaryo Yarışması Jüri Başkanı Gönenç Uyanık 7. yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen 'İlk Senaryo Yarışması’nda jüri başkanlığını yönetmen Gönenç Uyanık üstlenirken, jüride DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, CGV Mars Cinema Group Dağıtım Genel Müdürü Onur Aşa, PPR Medya ve İletişim Kurucusu Selma Semiz, oyuncu Vildan Atasever, dramaturg Yeşim Gökçe ve oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat yer alıyor.

İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Yapım Destek Platformu kategorisine de doğrudan katılım hakkı sağlıyor. Yapım Destek Platformu’nda Jüri Başkanı Timur Savcı Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen 'Yapım Destek Platformu’nun jüri başkanlığını TİMS Group kurucusu, yapımcı Timur Savcı üstleniyor. Jüride ayrıca oyuncu Aybüke Pusat, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, oyuncu Hatice Şendil, yönetmen Murat Saraçoğlu, oyuncu Murat Yıldırım, Üs Yapım, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve EM Agency – Kurucusu ve CEO’su Temuçin Ünalp yer alıyor.