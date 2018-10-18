Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum

18.10.2018 - 11:26 | Güncelleme:

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile birliktelikleriyle gündemde olan Hailey Baldwin, dövmeyi çok sevdiğini ancak artık yaptırmadığını belirtti. Baldwin, "Çocuklarım için yer kalsın istiyorum” sözleriyle aile kurmayı planladığını vurguladı

  • 1 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    1 | 16

    Justin Bieber ile evlilik yolunda ilerleyen model Hailey Baldwin, Harper’s Bazaar dergisinin kasım sayısına konuk oldu.

  • 2 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    2 | 16

    Bieber’la evlendiği iddia edilen ancak dedikoduları doğrulamayan model, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

  • 3 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    3 | 16

    Baldwin, dünyaca ünlü bir pop yıldızıyla birlikte olmanın tüm gözleri üzerine çevirdiğini söyledi.

  • 4 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    4 | 16

    21 yaşındaki model, “Hayatımda hiç bu kadar ilgi görmemiştim. Justin’le huzuru, memnuniyeti ve mutluluğu buldum” ifadelerini kullandı.

  • 5 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    5 | 16

    Bieber gibi dövmeyi çok sevdiğini anlatan Baldwin, “Artık yaptırmıyorum. Çocuklarım için yer kalsın istiyorum” sözleriyle aile olmayı planladıklarının sinyalini de verdi.

  • 6 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    6 | 16
  • 7 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    7 | 16
  • 8 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    8 | 16
  • 9 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    9 | 16
  • 10 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    10 | 16
  • 11 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    11 | 16
  • 12 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    12 | 16
  • 13 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    13 | 16
  • 14 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    14 | 16
  • 15 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    15 | 16
  • 16 Justin Bieber'ın sevgilisi Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum - Magazin haberleri
    16 | 16

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0