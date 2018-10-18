Hailey Baldwin: Çocuklarım için yer kalsın istiyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile birliktelikleriyle gündemde olan Hailey Baldwin, dövmeyi çok sevdiğini ancak artık yaptırmadığını belirtti. Baldwin, "Çocuklarım için yer kalsın istiyorum” sözleriyle aile kurmayı planladığını vurguladı