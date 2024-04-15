Justin Bieber ve Hailey Bieber'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yalanlama

27 yaşındaki Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde kendi çıkardığı cilt bakım markasının tanıtımı için çalışırken, 30 yaşındaki Justin Bieber ise tek başına dolaşırken görüntülenmişti. İkili, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde bir araya gelmiş oldu.