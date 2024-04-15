Justin Bieber ve Hailey Bieber'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yalanlama
Bir süredir boşanacakları söylentileri yayılan Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ndeki görüntüleriyle iddiaları yalanladı
Justin Bieber ve Hailey Bieber çift, California'nın Indio şehrinde düzenlenen ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ndeki Lana Del Ray konserinde görüldü.
Son aylarda haklarında boşanacakları yönünde söylentiler çıkan Bieber çiftinin konser seyircileri arasındaki görüntüsü bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Sarmaş dolaş ve birbirlerine gülümseyen halleriyle dikkat çeken ikili, farkında olmadan verdikleri görüntüyle boşanacakları haberini yalanlamış oldu.
27 yaşındaki Hailey Bieber geçtiğimiz günlerde kendi çıkardığı cilt bakım markasının tanıtımı için çalışırken, 30 yaşındaki Justin Bieber ise tek başına dolaşırken görüntülenmişti. İkili, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde bir araya gelmiş oldu.
2018'de evlenen ünlü çift hakkında zaman zaman, ayrılık iddiaları dile getiriliyor. Şubat ayında, Hailey’in babası Stephen Baldwin, paylaştığı bir videoyla tüm hayranlarından çift için dua etmelerini istemişti.
Stephen Baldwin; "Hristiyanlar, lütfen Justin ve Hailey'yi düşündüğünüzde, onlara bilgelik kazandırmak, korumak ve Tanrı'ya yaklaştırmak için dua etmek üzere bir dakikanızı ayırın" demişti.