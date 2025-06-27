Juventus: 2 - Manchester City: 5 | MAÇ SONUCU 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Manchester City karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan mücadeleyi İngiliz ekibi 5-2 kazandı. Bu sonuca karşın iki takım da adını son son 16'ya yazdırdı.

Habertürk Giriş: 27.06.2025 - 00:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:07 facebook

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