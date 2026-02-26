Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Juventus CEO'su Damien Comolli: Maçın şokunu hala atlatamadım - Futbol Haberleri

        Damien Comolli: Maçın şokunu hala atlatamadım

        Juventus CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elendikleri karşılaşmaya ilişkin, "Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek" ifadesini kullandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 21:39
        "Maçın şokunu hala atlatamadım"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'un CEO'su Damien Comolli, Financial Times'ın Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde konuştu.

        "MAÇIN ŞOKUNU ATLATAMADIM"

        Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini de üstlenen Fransız futbol adamı, Galatasaray'a elenmeleri hakkında, "Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek." dedi.

        "İNANILMAZ BİR KART KARARINDAN SONRA ELENDİK"

        Comolli, "Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik." ifadelerini kullandı.

        "İLK KEZ BİR STADYUMDA TAKIM GOL YEDİĞİNDE ALKIŞLANDIĞINI GÖRDÜM"

        İtalyan devinin CEO'su, "Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret." dedi.

        "BU DURUM, SEZONUN GERİ KALANINDA BİZİ İLERİYE GÖTÜRECEK"

        Comolli, "Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

