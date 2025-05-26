Juventus, Kostic'i geri çağırdı!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'in sezon sonunda Juventus'a geri döneceği ve İtalyan ekibiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edeceği iddia edildi.
Giriş: 26.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:00
İtalya Serie A devi Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i geri çağırdı.
İtalya basınından juvefc.com'da yer alan habere göre Sırp sol bek, Juventus formasıyla yaz aylarında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
33 yaşındaki Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkarken, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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