        Juventus-Galatasaray maçında Lloyd Kelly kırmızı kart gördü - Futbol Haberleri

        Juventus-Galatasaray maçında Lloyd Kelly kırmızı kart gördü

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayan Juventus'ta İngiliz stoper Lloyd Kelly, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 00:18
        Juventus kırmızı kart gördü: 10 kişi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu.

        Mücadelenin 58. dakikasında Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        ÖNCE 2. SARI, SONRA DİREKT KIRMIZI!

        Portekizli hakem Joao Pinheiro, İngiliz stopere önce ikinci sarıyı gösterirken; VAR incelemesi sonucu kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi.

        Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın görüntüsü ortaya çıktı

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolat videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor. (İHA)

