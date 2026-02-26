Juventus-Galatasaray maçında Lloyd Kelly kırmızı kart gördü
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayan Juventus'ta İngiliz stoper Lloyd Kelly, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu.
Mücadelenin 58. dakikasında Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ÖNCE 2. SARI, SONRA DİREKT KIRMIZI!
Portekizli hakem Joao Pinheiro, İngiliz stopere önce ikinci sarıyı gösterirken; VAR incelemesi sonucu kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi.
