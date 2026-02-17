Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Juventus maçı öncesi dostluk yemeği düzenlendi! - Futbol Haberleri

        Juventus maçı öncesi dostluk yemeği düzenlendi!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Juventus'u karşılaşması öncesi dostluk yemeği düzenledi. Yemekte Başkan Dursun Aydın Özbek ve Juventus CEO'su Damien Comolli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:56 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Juventus maçı öncesi dostluk yemeği düzenlendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Juventus'u karşılaşması öncesi dostluk yemeği düzenledi.

        Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesinde İtalyan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak'ın da yer aldığı organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Natan, Ozan Bingöl Yurtsever, Juventus CEO'su Damien Comolli, Sportif Direktör Marco Ottolini, Teknik Sorumlu François Modesto, Futbol Strateji Direktörü Giorgio Chiellini, İletişim Sorumlusu Pier Donato Vercellone, İnsan Kaynakları ve Kültür Sorumlusu Greta Bodino, Genel Sekreter Massimo Cosentino, Protokol ve Dış İlişkiler Müdürü Gaia D'Amelia ile UEFA Delegesi Letonya'dan Arturs Gaidels katıldı. Etkinlikte ilk olarak kulüp tarihini anlatan kısa bir film izlendi. Ardından günün anısına iki takım arasında hediye takdimi de yapıldı. Başkan Dursun Aydın Özbek ve Juventus CEO'su Damien Comolli açıklamalarda bulundu.

        "KENDİLERİNİ BURADA AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

        Başkan Dursun Aydın Özbek burada yaptığı açıklamada, "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Sakatlık olmadan inşallah, çok iyi bir şekilde taraftarlarımız maçı izleyecek. Hoş geldin diyorum. İstanbul'u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir maç inşallah hep beraber izleyeceğiz" dedi.

        "EMİNİM Kİ GÜZEL MAÇ OLACAK, ÇOK İYİ ŞEYLER GÖRECEĞİZ"

        Juventus CEO'su Damien Comolli ise şu ifadeleri kullandı:

        "Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Şanslı olduğumu söylemeliyim. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok iyi biliyorum. Çok ilginçtir ki iki takım arasında ortak bir nokta var, öğrenciler tarafından kurulmuşlar. Torino'da Juventus, İstanbul'da Galatasaray için. Bu yüzden prestijli durumu anlıyoruz ve çok saygı duyuyorum. Her iki taraf da hikayesi olan, çok güçlü takımlar ve çok değerli kulüpler. Eminim ki güzel maç olacak, çok iyi şeyler göreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da arazi kavgası; 2'si kadın 10 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi