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        Haberler Spor Futbol İngiltere Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni forma numarası belli oldu! Büyük onur... - Futbol Haberleri

        Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni forma numarası belli oldu!

        İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız konusundaki planını belirledi. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:26
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        Bu sezon Juventus'un A takımında forma şansı bulan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, gösterdiği etkili performansla İtalyan devinin takdirini kazandı.

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        Serie A devi, Kenan'ın iyi formunun karşılığını vermek için harekete geçti ve genç yıldızın geleceği hakkındaki planını belirledi.

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        Alman istatistik sitesi Transfermark'ın açıkladığı veriye göre başarılı oyuncunun piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükselmişti.

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        Çizme basınından flaş bir iddia daha geldi.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2027'de sona erecek genç oyuncuyla yeni kontrat imzalamayı amaçlıyor.

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        Bu kontratında ise milli oyuncumuza ciddi bir maaş iyileştirmesi yapılması planlanıyor.

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        Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus'un ilerleyen süreçte de 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a vermeyi hazırlandığı kaydedildi.

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        Şu anda 10 numaralı formayı Paul Pogba giyiyor, ancak Fransız futbolcu doping cezası nedeniyle 4 yıl futboldan men edildi ve formasından uzak kaldı.

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