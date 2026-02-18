Canlı
        Juventuslu futbolcu ırkçılığa maruz kaldı! - Futbol Haberleri

        Juventuslu futbolcu ırkçılığa maruz kaldı!

        Juventuslu savunma oyuncusu Lloyd Kelly, sosyal medya hesabında ırkçılığa maruz kaldığı "Hayvanat bahçesine geri dön" yönündeki ifadenin ekran görüntüsünü paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:53
        Juventuslu futbolcu ırkçılığa maruz kaldı!
        İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki Lloyd Kelly, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı.

        İngiliz savunma oyuncusu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram’daki hesabında bulunan bir fotoğrafının altına, kullanıcılardan birinin "Hayvanat bahçesine geri dön" yönündeki ifadenin ekran görüntüsünü paylaştı.

        Kelly, "Hayatta ve sporda eleştiriler olur ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkes bir fikre sahip olma hakkına sahiptir ancak ırkçılığı asla kabul etmeyeceğim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamı, aynı zamanda da sonuçları vardır." yorumuyla bu ifadelere tepki gösterdi.

        IRKÇILIK, ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA DAMGA VURDU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dün oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durmuştu.

        Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına gelmiş, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

