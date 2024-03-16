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        Haberler Spor Futbol İtalya Juvetus Teknik Direktörü Allegri'den Kenan Yıldız sözleri - Futbol Haberleri

        Juvetus Teknik Direktörü Allegri'den Kenan Yıldız sözleri

        Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, Kenan Yıldız için, "Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor" şeklinde açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 18:06 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:06
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        Allegri'den Kenan Yıldız sözleri
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        Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız için gelen soruya "Son zamanlarda daha az oynadı ama harika özellikleri var. Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmeli." dedi.

        18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 20 maçta süre buldu. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.

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