Juvetus Teknik Direktörü Allegri'den Kenan Yıldız sözleri

Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız için gelen soruya "Son zamanlarda daha az oynadı ama harika özellikleri var. Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmeli." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 20 maçta süre buldu. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.