Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, Yapay Zeka Otonom Sürü Uçuş ve Hava Devriye testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), testlerine devam ediyor.

Gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, uçuş testlerine devam ediyor. 5 adet K2 Kamikaze İHA, Yapay Zeka Otonom Sürü Uçuş ve Hava Devriye testini başarıyla tamamladı.