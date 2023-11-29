Kaan Şakul, Hasan Arat'ın listesine girdi

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektöründe kurumsal bankacılık, proje ve sürdürülebilir finansman, yatırım bankacılığı alanlarında ülkemizin önde gelen isimlerinden Kaan Şakul, Beşiktaş'ımızın sahip olduğu büyük ekosistemin güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesiyle ilgili projelerde ve finansal dönüşümünde sorumluluk üstlenecek. Beşiktaş'ımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hasan Arat, dün de yönetim kurulunda ikinci başkan olarak Hüseyin Yücel'in görev yapacağını duyurmuştu.