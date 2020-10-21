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Kabak salatası tarifi, nasıl yapılır?

Ana yemeklerin yanında en çok tercih edilen salata çeşitlerinden biri olan kabak salatası, hem lezzeti hem sağlıklı besin içeriğiyle seviliyor. Peki kabak salatası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kabak salatasının tarifi nedir?

Kabak salatası tarifi, nasıl yapılır?

Ana öğünlerin yanına eşlik eden salta çeşitlerinden kabak salatası tarifini vermek istiyorum. Mideyi yormayan gayetle hafif ve lezzetli olan kabak salatasını, çay saatlerinde de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim.

Kaç Kişilik: 10-12

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Kabak Salatası İçin Gereken Malzemeler:

4 adet kabak

3 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 kâse garnitür

1 su bardağı tane mısır

1 diş sarımsak

Yarım demet ince doğranmış dereotu

Çok az sıvı yağ

Tuz

Kabak Salatası Yapılışı:

Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.

Az yağda yaklaşık on dakika kavurup, soğumaya bırakın.

Tüm malzemeleri salata kasesinde buluşturup, bir güzel karıştırın.

Dilediğiniz şekilde sunuma hazırlayıp servis edin.

Garnitürü hazır kullanabileceğiniz gibi kendinizde hazırlayabilirsiniz.

Ben ev yapımı mayonez kullandım.

Afiyet olsun…

Püf Noktaları:

Kabakları rendeledikten sonra suyunu mutlaka sıkmalısınız.

Sıkmadığınız takdirde salatanız sulu olacaktır.

Buda sizlere istediğiniz görüntüyü ve lezzeti vermeyecektir.

Salatanızı aynı gün yapmanız lezzet açısından oldukça önemlidir.

Kabak salatasını yaptığınız gün içinde tüketmelisiniz.

1 gün sonraya kalırsa güzel olmaz.

Daha koyu kıvamlı bir salata için süzme yoğurt kullanabilirsiniz.

Dereotu yerine salatanıza maydanozda koyabilirsiniz.

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