Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Normal şartlarda 2 haftada bir Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez Ahlat’ta toplanacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Bu noktada ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve konuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar…