Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler tarafından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme gelirken Ege ve Akdeniz açıklarında depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 3 Ocak Salı son depremler listesi sorgulama ekranı...