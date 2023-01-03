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Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Ocak Pazartesi depremler listesi

Dün akşam saatlerinde AFAD, Ege Denizinde 4,1 büyüklüğünde, 8,69 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında son depremler araştırmaları hız kazandı. AFAD ve Kandilli ile son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER | 3 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son depremler listesi

    Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden kişiler tarafından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme gelirken Ege ve Akdeniz açıklarında depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 3 Ocak Salı son depremler listesi sorgulama ekranı...

  • EGE'DE DEPREM ENDİŞESİ!

    AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Ege Denizinde 4,1 büyüklüğünde, 8,69 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

    3 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER | 3 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son depremler listesi

    3 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    2023.01.03 06:46:42  40.8795   31.1960       12.3      -.-  1.7  -.-   AKYAZI-(DUZCE)                                    İlksel
2023.01.03 06:02:27  34.9652   25.0132       18.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2023.01.03 05:52:41  38.5540   43.7215        5.6      -.-  2.1  -.-   ORTANCA-(VAN)                                     İlksel
2023.01.03 05:22:13  40.7042   33.0043        9.6      -.-  1.4  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          İlksel
2023.01.03 04:44:50  39.2432   25.8435        2.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.03 03:59:45  34.9890   25.7948       10.8      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 03:52:44  37.0428   28.9197        6.3      -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2023.01.03 03:15:45  37.8837   29.5440       15.2      -.-  1.5  -.-   BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI)                   İlksel
2023.01.03 03:05:24  39.4247   26.4017        5.0      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.03 03:04:46  40.1872   31.7693        5.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2023.01.03 03:04:13  38.3357   27.2063        7.3      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.03 02:38:45  37.4400   37.2845        9.2      -.-  1.2  -.-   HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.01.03 01:46:21  35.5573   25.7507        7.3      -.-  3.7  3.6   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 01:37:04  35.5853   25.7693        5.1      -.-  3.6  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 01:27:27  35.5607   25.7643        5.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 01:04:16  35.5803   25.8530       15.1      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 01:01:46  39.4205   26.3607        6.9      -.-  2.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.03 00:57:48  39.4152   26.3753       11.3      -.-  2.6  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.03 00:49:02  35.5952   25.7727        5.6      -.-  3.4  3.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 00:46:25  35.5863   26.1357       30.5      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.03 00:32:38  37.6143   29.6492        7.5      -.-  2.3  -.-   DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)                       İlksel
2023.01.03 00:28:15  36.9610   28.3753        5.0      -.-  1.2  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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