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AFAD ve Kandilli son depremler listesi: 5 Ocak Perşembe

AFAD ve Kandilli son depremler listesi yakından takip ediliyor. Akdeniz ve Ege açıklarında meydana gelen depremlerin ardından sarsıntı hisseden kişiler güncel verilerle yaşanan son depremleri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 5 Ocak Perşembe son depremler listesi sorgulama sayfası...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER | 3 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi siteleri üzerinden canlı verileri yayınlıyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları sarsıntı hisseden kişiler tarafından gündeme geldi. Ege ve Akdeniz açıklarında depremler meydana gelmeye devam ederken son depremler listesini haberimizde derledik. İşte son dakika depremleri...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER | 3 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri 
    5 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
    2023.01.05 05:59:56  40.7087   30.9917       10.2      -.-  1.2  -.-   BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2023.01.05 05:13:01  37.9007   29.2292       16.0      -.-  1.7  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel
2023.01.05 04:45:19  39.7192   32.3345        3.4      -.-  1.4  -.-   OLUKPINAR-POLATLI (ANKARA)                        İlksel
2023.01.05 04:22:10  40.7895   30.9570       11.8      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2023.01.05 04:20:03  37.8893   27.5382        8.1      -.-  1.6  -.-   NESETIYE-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2023.01.05 03:48:38  38.6508   43.0078        4.5      -.-  1.0  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2023.01.05 03:31:45  38.0087   26.2630        2.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.01.05 03:26:42  40.0218   39.7395        8.2      -.-  1.8  -.-   SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel
2023.01.05 02:52:49  38.4130   24.3785       27.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.01.05 02:39:37  38.9070   43.5545       24.5      -.-  1.0  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2023.01.05 02:35:40  38.8032   23.4575        4.7      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.05 02:23:13  37.9975   27.1372       14.6      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.05 02:02:55  36.8870   27.7645        3.9      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.01.05 01:53:56  38.8092   23.4503        2.4      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.05 01:05:18  38.7170   27.4458       10.5      -.-  1.2  -.-   TEKELLER-(MANISA)                                 İlksel
2023.01.05 01:02:17  37.0983   29.0123        5.8      -.-  1.6  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2023.01.05 00:54:03  38.6603   23.2772       29.3      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.05 00:45:31  40.6965   42.0888        5.0      -.-  2.3  -.-   GULLUCE-OLTU (ERZURUM)                            İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER | 3 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri

    5 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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