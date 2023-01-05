AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi siteleri üzerinden canlı verileri yayınlıyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları sarsıntı hisseden kişiler tarafından gündeme geldi. Ege ve Akdeniz açıklarında depremler meydana gelmeye devam ederken son depremler listesini haberimizde derledik. İşte son dakika depremleri...