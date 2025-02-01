Emirdağ'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı
Giriş: 01.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:48
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinin Emirin köyü Tavşantepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Bölgede izinsiz kazı yapan S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. yakalandı. Yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ