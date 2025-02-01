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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Emirdağ'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:48
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        Kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesinin Emirin köyü Tavşantepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Bölgede izinsiz kazı yapan S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. yakalandı. Yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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