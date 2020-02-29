Kaçış sendromu hastalığı, Mehmet Ali Erbil'in yıllar önce başına gelmişti ve ünlü sanatçının son günlerdeki görüntüsünün ardından o hastalık yeniden gündeme geldi. Panik atağa benzer özellikler gösteren Kaçış Sendromu, dünyada kısıtlı sayıda görülse de Türkiye'de ilk olarak Mehmet Ali Erbil'de rastlandı. Peki, Kaçış Sendromu hastalığı nedir? Hastalığın belirtileri neler? Tedavisi mümkün müdür? Kaçış Sendromuna dair bilinmeyenleri sizin için haberimizde derledik. İşte haberin detayları...

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome),kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'de ise ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlandı.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

➤ Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

➤ Tansiyon düşmesi,

➤ Kanın koyulaşması,

➤ Kanda albumin azalması,

➤ Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kan basıncı çok hızlı düştüğünden hasta sürekli tedavi altında tutulmalıdır. Takip bu hastalıkta en önemli durumdur. Organların yetersiz çalışması seyrinde ani ölümle bile sonuçlanabilir. Böbrek, kal, karaciğer ve akciğer ciddi hasarlara uğramaması için doktor sürekli bu organların çalışmasını takip eder. Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.