Kademeli emeklilikte son durum 2026: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler?
Kademeli emeklilik sistemi, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının esnetilmesini içeren bir model olarak öne çıkıyor. Bu sistemde çalışanların belirli bir yaş ve prim gününü tamamlaması halinde daha erken emekli olabilmesi hedefleniyor. Özellikle EYT düzenlemesini kaçıran çalışanlar için bu model bir ara formül olarak değerlendiriliyor. Olası bir düzenleme hayata geçirilirse en çok 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların kapsama alınması bekleniyor. Peki, "Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?" İşte 2026 kademeli emeklilik şartları...
Kademeli emeklilik düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mevcut emeklilik sisteminde 1999 öncesi sigortalılar EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilirken, 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kademeli yaş sistemi uygulanıyor. 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise emeklilik yaşı daha da yükselerek 65’e kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda kademeli emeklilik düzenlemesinin şartları ve çıkıp çıkmayacağı gündemin merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı şartları nelerdir? Erken emeklilik kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.