        Haberler Gündem Güvenlik KADES ihbarına giden polislere ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı

        KADES ihbarına giden polislere ateş açan şüpheli, vurularak yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesini ve eşini darbeden Tuncay E., KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Tuncay E. vurularak yaralı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:57 Güncelleme:
        KADES ihbarı saldırganı yakalandı

        Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde annesini ve eşini darbeden Tuncay E. (41), KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Tuncay E. vurularak yaralı yakalandı.

        POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇMIŞTI

        Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının, KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Tuncay E.’nin (41) eşi ve annesini darbettiğini belirledi. Bu sırada şüpheli polis ekiplerine tüfek doğrultarak rastgele ateş açtı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler ile özel harekat polisleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

        ÇATIŞMADA VURULARAK YAKALANDI

        Elindeki tüfekle polis ekiplerine ateş etmeye devam eden şüpheli, çıkan çatışmada vurularak yakalandı. Tuncay E. sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Sefa Zengin, AK Parti grup toplantısında

        'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Erdal Kömürcü' karakteriyle tanınan oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.(AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"