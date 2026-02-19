Kadıköy'de penaltı itirazı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe, penaltı bekledi.
Giriş: 19.02.2026 - 21:42 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:42
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Nottingham Forest'ı konuk etti.
Maçın 39. dakikasında Talisca'nın çektiği şut Nottingham savunmasının koluna çarptı.
Pozisyonun ardından temsilcimizden yoğun itirazlar geldi.
VAR ile iletişime geçen maçın hakemi Sandro Scharer penaltı olmadığı sonucuna vardı.
