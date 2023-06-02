FOMGET FENERBAHÇE BİLETLERİ NASIL ALINIR?

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ABB Fomget Gençlik ve Spor ile Fenerbahçe AŞ Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Final'inde karşılaşıyor. TFF’den yapılan açıklamaya göre; ücretsiz olan final karşılamasının biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek. www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.