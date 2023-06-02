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Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sona gelindi. Kadınlar Süper Ligi’nde B Grubunda mücadele eden iki takım play-off’larda finale yükseldi. Ankara temsilcisi Fomget ile Fenerbahçe karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. TFF’ den son yapılan açıklamara göre karşılaşmanın biletleri futbolseverlere ücretsiz bir şekilde sunuldu. Peki, heyecanla beklenen Fomget Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off finali için nefesler tutuldu. Fomget ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 49 puanla Fomget 2. sırada tamamlarken Fenerbahçe 36 puanla 3. sıradan takip etti. İzmir’de oynanacak büyük finalde Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan, Melis Özçiğdem hakem dörtlüsü görev yapacak. İşte merakla beklenen Fomget Fenerbahçe maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı stadyum…
  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    FOMGET FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Fomget Fenerbahçe Kadın Futbol Ligi final maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    FOMGET FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali Fomget Fenerbahçe maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    FOMGET FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

    Fomget Fenerbahçe karşılaşması İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.
  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    FOMGET FENERBAHÇE BİLETLERİ NASIL ALINIR?

    İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ABB Fomget Gençlik ve Spor ile Fenerbahçe AŞ Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Final'inde karşılaşıyor. TFF’den yapılan açıklamaya göre; ücretsiz olan final karşılamasının biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek. www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.
  • Kadın Futbol Süper Ligi büyük final! Fomget Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Biletleri nereden alınır?

    GOL KRALİÇELİĞİ

    Fomget’te;

    17 golle Daria Apanaschenko 2. sırada

    14 golle Olha Ovdiychuk 4. sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe’de;

    Busem Şeker 13 golle 5. sırada yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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