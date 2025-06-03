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        Kadın Milliler Yunanistan'ı devirdi!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta altıncı ve son maçında deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:29
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        Kadın Milliler Yunanistan'ı devirdi!
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        Girit Adası'ndaki Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan maçta 16. dakikada Ebru Topçu ile bir penaltı atışından yararlanamayan ay-yıldızlıların tek golünü 42. dakikada Kader Hançar kaydetti.

        Gruptaki diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti sahasında Slovenya'yı 1-0 yendi.

        Yunanistan galibiyetiyle B Ligi 2. Grup müsabakalarını 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan milliler, gelecek sezon UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edebilmek için UEFA Uluslar C Ligi'nden gelecek bir takımla ekim ayında iki ayaklı play-out maçı oynayacak.

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