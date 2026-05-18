Kadın Palyaçolar sergisi Gama Gallery’de

Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın küratöryel liderliğinde hazırlanan kolektif sergi “Kadın Palyaçolar”, 21 Mayıs’ta Gama Gallery’de izleyiciyle buluşuyor. 19 sanatçının 40 eserle yer aldığı seçki, gündelik yaşamda ustalıkla taşınan yüzlere; parlak ve çarpıcı kabukların ardında biriken sessiz anlatılara odaklanıyor.

Daha önce “Cansiparane” sergisinde kadınların direniş ve özgürlük arayışına odaklanan sanatçılar, bu kez bakışlarını dış dünyadaki mücadeleden içsel katmanlara çeviriyor. Carl Gustav Jung’un bireyin dış dünyaya sunduğu yüzü tanımlayan “Persona” kavramı ve “Palyaço” arketipinden beslenen anlatı, görünür kimlik ile içsel ses arasındaki eşiği aralıyor.

REKLAM

Toplumsal yaşamın kadınlara atfettiği süreklilik, uyum ve dayanıklılık gibi beklentilerin yarattığı görünmeyen ağırlıklara ışık tutan sergide “Palyaço” imgesi, renkli ve dikkat çekici yüzeylerin altında biriken öğrenilmiş rolleri açığa çıkarırken, izleyiciyi yüzeyin ötesini görmeye davet ediyor.

Farklı üretim yaklaşımlarını bir araya getiren sergide doğal taş, cam, yarı değerli taş, kumaş ve seramik gibi çeşitli malzemelerin bir araya gelişi, tekil bir formdan çok parçalı bir varoluşu hatırlatan bir dil kuruyor. Her parça, kendi izini korurken yan yana geldiklerinde ortak bir duyusal alan oluşturuyor.

Sergi, sanatsal deneyimin ötesinde toplumsal bir fayda misyonu da taşıyor. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü, Hatay’da kadınların güçlenmesine yönelik projelere destek sağlamak üzere Birİz Derneği’ne bağışlanacak.

“Kadın Palyaçolar” sergisi, 21 Mayıs itibarıyla Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.

Sergi Alanı: Gama Gallery

Adres: Turnacıbaşı Cd. No: 21 Beyoğlu/İstanbul

Tarih: 21 Mayıs – 20 Haziran 2026

Ziyaret saatleri: Pazar günleri hariç 12:00 – 18:00 arası