Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Kadın Palyaçolar sergisi Gama Gallery’de

        Kadın Palyaçolar sergisi Gama Gallery’de

        Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan'ın küratöryel liderliğinde hazırlanan "Kadın Palyaçolar" sergisi, 19 sanatçının 40 eserini bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Palyaçolar sergisi Gama Gallery'de

        Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın küratöryel liderliğinde hazırlanan kolektif sergi “Kadın Palyaçolar”, 21 Mayıs’ta Gama Gallery’de izleyiciyle buluşuyor. 19 sanatçının 40 eserle yer aldığı seçki, gündelik yaşamda ustalıkla taşınan yüzlere; parlak ve çarpıcı kabukların ardında biriken sessiz anlatılara odaklanıyor.

        Daha önce “Cansiparane” sergisinde kadınların direniş ve özgürlük arayışına odaklanan sanatçılar, bu kez bakışlarını dış dünyadaki mücadeleden içsel katmanlara çeviriyor. Carl Gustav Jung’un bireyin dış dünyaya sunduğu yüzü tanımlayan “Persona” kavramı ve “Palyaço” arketipinden beslenen anlatı, görünür kimlik ile içsel ses arasındaki eşiği aralıyor.

        REKLAM

        Toplumsal yaşamın kadınlara atfettiği süreklilik, uyum ve dayanıklılık gibi beklentilerin yarattığı görünmeyen ağırlıklara ışık tutan sergide “Palyaço” imgesi, renkli ve dikkat çekici yüzeylerin altında biriken öğrenilmiş rolleri açığa çıkarırken, izleyiciyi yüzeyin ötesini görmeye davet ediyor.

        Farklı üretim yaklaşımlarını bir araya getiren sergide doğal taş, cam, yarı değerli taş, kumaş ve seramik gibi çeşitli malzemelerin bir araya gelişi, tekil bir formdan çok parçalı bir varoluşu hatırlatan bir dil kuruyor. Her parça, kendi izini korurken yan yana geldiklerinde ortak bir duyusal alan oluşturuyor.

        Sergi, sanatsal deneyimin ötesinde toplumsal bir fayda misyonu da taşıyor. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü, Hatay’da kadınların güçlenmesine yönelik projelere destek sağlamak üzere Birİz Derneği’ne bağışlanacak.

        “Kadın Palyaçolar” sergisi, 21 Mayıs itibarıyla Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.

        Sergi Alanı: Gama Gallery

        Adres: Turnacıbaşı Cd. No: 21 Beyoğlu/İstanbul

        Tarih: 21 Mayıs – 20 Haziran 2026

        Ziyaret saatleri: Pazar günleri hariç 12:00 – 18:00 arası

        ÖNERİLEN VİDEO

        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali"

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu