Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Atletizm Kadın Para Atletizm Milli Takımı dünya şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Kadın Para Atletizm Milli Takımı dünya şampiyonu!

        İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Para atletler dünya şampiyonu!

        Şampiyona süresince farklı branşlarda elde edilen madalyalar ve derecelerle büyük bir başarıya imza atan özel sporcular, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla temsil ederek Türkiye'ye tarihi bir başarı daha kazandırdı.

        Dünya şampiyonu olan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'nın kadrosunda Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen yer aldı. Kadın Milli Takımı kazanmış olduğu madalyalar ile dünya şampiyonluk Kupasını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeni ile Türk kadınlarına armağan ettiler.

        Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, Ourense’de düzenlenen şampiyonada gerçekleştirilen madalya törenine katılarak özel sporcuların bu gurur dolu anına eşlik etti. Şampiyonayı birinci sırada tamamlayan Kadın Para Atletizm Milli Takımı'na organizasyon komitesi tarafından plaket takdim edildi.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, elde edilen tarihi başarı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek takım halinde dünya şampiyonu olan özel sporcularımız Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin ve Reyhan Taşdelen’i yürekten tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Mart 2026 (İran Savaşı Bitirmek Mi İstiyor?)

        Savaşın 6. gününde neler yaşandı? Beyrut'a saldırılar sürüyor mu? ABD din savaşı olarak mı görüyor? İran savaşı bitirmek mi istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?