Kadına Şiddetle Mücadele Günü

Naime Sert nsert@htgazete.com.tr

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek artsa da rakamlar alınacak çok yol olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE İLK SIRADA, ABD İKİNCİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre kadına yönelik şiddette birinciyiz. OECD'nin 2019 Tek Bakışta Toplum 2019 araştırmasına göre, örgütün 36 üyesi arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye. Türkiye'nin hemen ardından yüzde 36 ile ABD geliyor. Yeni Zelanda yüzde 35 ile üçüncü sırada. OECD ortalaması ise yüzde 21.6.

SON 1 YILDA ŞİDDET GÖREN KADIN ORANINDA DA İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

İç karartan rakamlar son 1 yılda şiddet gören kadınların oranlarında da değişmiyor. Türkiye yüzde 11 ile burada da lider. Meksika yüzde 6.6 ile ikinci sırayı alırken, ABD yüzde 5.9 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Ülke Son 1 yılda şiddet gören kadınların oranı (%) TÜRKİYE 11 Meksika 6.6 Yunanistan 6 İtalya 6 Macaristan 6 Slovak Cumhuriyeti 6 Belçika 6 Norveç 6 ABD 5.9 Portekiz 5 Hollanda 5 Fransa 5 İsveç 5 İngiltere 5 Finlandiya 5 Letonya 5 Yeni Zelanda 5 OECD 4.2 Litvanya 4 Danimarka 4 Japonya 3.8 Avusturya 3 Çek Cumhuriyeti 3 İrlanda 3 Almanya 3 Lüksemburg 3 Şili 2.1 Polonya 2 Slovenya 2 İspanya 2 Avustralya 2 Estonya 2 Kanada 1.9 İzlanda 1.8 İsviçre 0.9 Güney Kore -

KARANLIK OLDUĞUNDA GÜVENDE HİSSETMİYOR

Uluslararası araştırma şirketi Gallup'un yaptığı araştırmaya göre kadınların yüzde 43'ü karanlıkta/gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor. Bu konuda en kötü karne ise yüzde 59.5 ile Meksika'nın.



Ülke Gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmeyen kadın oranı (%) Meksika 59.5 Şili 57.5 Yunanistan 49.0 Avusturya 47.0 İtalya 46.0 Macaristan 43.5 Yeni Zelanda 43.0 TÜRKİYE 43.0 Belçika 40.0 Litvanya 36.5 Güney Kore 36.0 İsrail 35.5 ABD 34.5 Slovak Cumhuriyeti 34.0 İsveç 33.5 Çek Cumhuriyeti 33.0 OECD 32.3 Letonya 32.0 Fransa 31.0 Almanya 30.5 İrlanda 29.5 Japonya 29.5 Estonya 29.5 Polonya 29.0 Portekiz 27.0 Kanada 26.5 Hollanda 25.5 İngiltere 25.0 Danimarka 24.0 Lüksemburg 23.5 Finlandiya 23.0 Avusturya 21.0 İspanya 18.5 İzlanda 18.0 Slovenya 17.5 İsviçre 17.0 Norveç 15.5