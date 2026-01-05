Habertürk
        Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:28
        Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

        Organizasyonda yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden oynanacak. Ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.

        Dörtlü Final karşılaşmaları ise Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak.

        Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

        20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

        7 Ocak Çarşamba:

        17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

        20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring

