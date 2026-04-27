Kadınlar derbisinde Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, son anlarına 2-1 geride girdiği Fenerbahçe ArsaVev karşısında 89 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:16
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN sahasında Fenerbahçe ArsaVev'i ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin 87. dakikaya kadar önde götürdüğü mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Chang, 88. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri ise 41 ile 46. dakikalarda Staskova'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray, ligde 67 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 71 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında FOMGET'i ağırlayacak.
