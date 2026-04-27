Habertürk
        Kadınlar derbisinde Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!

        Kadınlar derbisinde Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, son anlarına 2-1 geride girdiği Fenerbahçe ArsaVev karşısında 89 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:16 Güncelleme:
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN sahasında Fenerbahçe ArsaVev'i ağırladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 3-2 kazandı.

        Fenerbahçe'nin 87. dakikaya kadar önde götürdüğü mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Chang, 88. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga kaydetti.

        Fenerbahçe'nin golleri ise 41 ile 46. dakikalarda Staskova'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

        Galatasaray, ligde 67 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 71 puanda kaldı.

        Galatasaray, ligde gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında FOMGET'i ağırlayacak.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Yale Üniversitesi'nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
