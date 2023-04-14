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Kadınlar EuroLeague'de Türk finali: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final´in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha´yı 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding´in rakibi oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanacak olan EuroLeague Kadınlar Finali, 16 Nisan Pazar günü TSİ 21.00´de başlayacak. 

Kadınlar EuroLeague'de Türk finali: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe
DHA / HABERTURK.COM

Çekya´nın başkenti Prag´taki Kralovka Arena´da oynanan karşılaşmaya USK Praha; Teja Oblak, Maria Conde, Alyssa Thomas, Valeriane Vukosavljevic ve Brionna Jones ilk 5´iyle başladı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi´nin ilk 5´i ise Laura Cornelius, Chelsea Gray, Tiffany Hayes, Aleksandra Crvendakic, Elizabeth Williams´tan oluştu. Başa baş geçen ilk 4 dakikada iki takım da pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Ev sahibi ekip, Jones´u, Mersin Yenişehir Belediyesi ise Williams ile etkili oldu ve ilk 4 dakikada deplasman ekibinin 8-7 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunda ağırlığını koyan Mersin ekibi, Crvendakic´in etkili oyunuyla son 3 dakikaya 7 sayı farkla girdi: 11-18. Kalan bölümde farkı koruyan Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Mersin ekibi oldu. Hayes´in sayıları ile farkı açan Yenişehir Belediyesi, periyodun bitimine 7.46 kala farkı 11´e çıkardı: 22-33. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tekrardan eline alan ev sahibi ekip, 2 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 10-3´lük seriyle farkı 4´e kadar indirdi: 32-36. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Mersin ekibi, ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya iki takım da tutuk başlarken Hayes ile ilerleyen bölümde etkili olan Mersin Yenişehir Belediyesi, periyodun bitimine 1.58 kala farkı 12´ye kadar çıkardı: 47-59. Periyodun kalan bölümünde rakibini kendisine yaklaştırmayan Mersin temsilcisi, son periyoda 49-62 önde girdi.

Son periyodun ilk 5 dakikasında rakibinin sadece 4 sayı atmasına izin veren Mersin Yenişehir Belediyesi, farkı 16´ya çıkadar çıkardı: 53-69. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 78-58 mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ, TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final´in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha´yı mağlup ederek finale adını yazdıran Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu. İlk defa Dörtlü Final deneyimi yaşayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale yükselerek Galatasaray ve Fenerbahçe´nin ardından bunu başaran 3´üncü Türk takımı oldu.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe Alagçz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasındaki Kadınlar EuroLeague finali 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Kralovka Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Turnuva tarihinde 5. kez final oynayacak olan Fenerbahçe ilk şampiyonluğunu kazanmak için parkeye çıkacak. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ilk finalinde ilk şampiyonluğunu elde etmeyi isteyecek...

SALON: Kralovka Arena

HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Michal Proc, Carsten Straube

ZVVZ USK PRAHA: Oblak 9, Conde 6, Thomas 11, Vukosavljevic 15, Vorackova 3, Vyoralova, Wrzesinki, Jones 14

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Cornelius 7, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 16, Williams 16, Dubljevic 4, Hollingsvorth, Snem Ataş 6, Asena Yalçın

1´İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 40-44

3´ÜNCÜ PERİYOT: 49-62

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