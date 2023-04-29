"NESLİHAN'DAN BAŞKA İMAM NİKAHLI EŞİM YOK"

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördükleri için önemsemedikleri öğrenildi. Konuyu kendisine soran yakın çevresine Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok" dedi.

Bir başika iddia ise Neslhan Atagül'ün evi terk ettiği, annesinin yanına döndüğüyle ilgiliydi.

Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslahan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da olduğu ortaua çıktı.