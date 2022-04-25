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Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine sayılı günler kala Kadir gecesi ile ilgili hadisler gündeme geldi. Bu yıl 27 Nisan Çarşamba gününe denk gelecek olan Kadir gecesinin ardından Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. Tüm İslam alemi bu mübarek geceyi ibadetle, duayla, zikir ve tesbih çekerek geçirecek. İşte, Kadir gecesi ile ilgili hadisler...

  • 01
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    Kadir gecesi ile ilgili hadisler mübarek Kadir gecesine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Müslümanlar mübarek Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesini ibadet ve zikirle geçirecekler. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek gecenin ardından tüm İslam alemi tarafından Ramazan Bayramı idrak edilecek. İşte, Ramazan Bayramının müjdecisi olan Kadir gecesi ile ilgili hadisler...
  • 02
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

    Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8)

    Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]
  • 03
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

    “Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
  • 04
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

    Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

    “Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)
  • 05
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    “Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

    “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)
  • 06
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

    "Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

    "Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)
  • 07
    Kadir gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler! Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi

    KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

    Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.

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