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Türk sinemasının ‘Tatar Ramazan'ı, ‘İlyas'ı, ‘İmrahorlu Kadir'i, ‘Deli Kadir'i, ‘Kara Davut'u, ‘Arap Abdo'su, ‘Karadağlı Rıza'sı... Ve daha nicesi.
Kadir İnanır, 50 yıl önce başladığı kariyerinin 'Altın Yılı'nı gösterime 12 Nisan'da girecek olan 'Kapı' ile kutluyor.
En üretken oyuncularından biri olarak adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Kadir İnanır, 50 yıllık kariyerinin yeni sinema filmi 'Kapı'da 'Yakup'u canlandırdı.
Sanatçı, daha önce canlandırdığı her karakter gibi 'Yakup'u da hafızalara kazıyacak.
7 YIL SONRA İLK SİNEMA FİLMİ
Birçok teklife rağmen rol alacağı yapımları özenle seçen İnanır için 'Kapı', 7 yıl sonra rol aldığı ilk sinema filmi oldu. Nihat Durak'ın yönettiği filmde Kadir İnanır ile birlikte başrolleri Vahide Perçin, Timur Acar, Aybüke Pusat ve Erdal Beşikçioğlu ile paylaştı.
'Kapı'nın senaryosunu oldukça beğendiği için geçirdiği rahatsızlıktan kısa bir süre sonra kamera karşısına geçen Kadir İnanır, sinemaseverlerle bu kez, yaşadığı acı ve akıllarda soru işaretleri bırakan bir kayıptan sonra ailesiyle birlikte Berlin'e göçen Süryani kökenli 'Yakup' ile buluşacak.
Çekimleri Berlin, Mardin ve İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kapı'nın senaryosunu yazan Filiz Üstün Durak, aynı zamanda Önder Köse ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlendi.
Başrollerini Kadir İnanır (Yakup) , Vahide Perçin (Şemsa),Timur Acar (Remzi),Aybüke Pusat (Nardin) ve Erdal Beşikçioğlu'nun (Efrem) üstlendiği film Mezopotamya'nın kalbinden, 2019'un Türkiyesi'ne uzanacak.
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