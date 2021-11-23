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Kadir İnanır'dan haber var

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı ifade edildi

Kadir İnanır'dan haber var! - Kadir İnanır'ın son durumu...
Kadir İnanır'dan haber var
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DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle d&uuml;zenlenen 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinin a&ccedil;ılışı t&ouml;renle ger&ccedil;ekleştirildi. MEB Şura Salonu'nda yapılan a&ccedil;ılış t&ouml;reninde &quot;Aziz Nesin Emek &Ouml;d&uuml;l&uuml;&quot; sinema sanat&ccedil;ısı Kadir İnanır'a verilmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinin açılışı törenle gerçekleştirildi. MEB Şura Salonu'nda yapılan açılış töreninde "Aziz Nesin Emek Ödülü" sinema sanatçısı Kadir İnanır'a verilmişti.

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ

Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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