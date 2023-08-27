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        Haberler Sağlık Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı olduğu kanıtlandı!

        Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı olduğu kanıtlandı!

        Bugün geri dönüştürülebilir oldukları için birçok yerde kullanılan kağıt bardak ve pipet ürünler plastikler kadar zararlı olduğu tespit edildi. Bilim insanları iki farklı çalışmada kağıt bardak ve pipetleri inceledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:20
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        Bilim insanlarının kağıt bardak ve pipetler üzerine yaptığı ilk çalışma, çevreye olan etkisini ölçmek için yürütüldü. Çalışmada kelebek sivrisineklerinin lavraları kullanıldı ve su yaşamı üzerinde etkilerine dair ipuçları gözlemlendi.

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        KAĞIT BARDAK VE PİPETLER, PLASTİKLER KADAR ZARARLI

        Hakemli bilimsel dergi Enviromental Pollution'da yayımlanan araştırma yazarlarından Bethanie Carney Almroth "Kağıt bardakları ve plastik bardakları birkaç hafta boyunca ıslak çökeltide içinde bir suda bıraktık. Sızan kimyasalların kelebek sivrisineklerinin larvalarını nasıl etkilediğini takip ettik" dedi.

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        KAĞIT BARDAKLAR SU EMMESİN DİYE BU MADDELER EKLENİYOR

        Araştırmacıların kullandığı kağıt bardaklar polialtik asitle (PLA) kaplıydı. Poliaktik asit biyolojik yollarla parçalanabildiği için geleneksel plastik kaplara alternatif olarak kullanılır ve kağıdın su emmesini engeller.

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        ZEHİRLİ OLABİLECEĞİ TESPİT EDİLEN "PLA" MADDESİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR

        Ancak PLA adı verilen poliaktik asit maddesinin zehirli olabileceği tespit edildi. Almroth "Bardakların tümü sivrinek larvalarının büyümesini engelledi" dedi. Bardakların sadece bir hafta boyunca suyun içerisine bıraktığı tortu larvaları küçülterek gelişimlerini engelledi.

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        Kağıt bardak ve pipetlerin içerisinde bulunan PLA tek sorun değil. Food Additives & Contaminantes: Part A adlı bilimsel dergide yayımlanan ikinci makalede ise kağıt pipetlerin için PFAS adı verilen bir madde tespit edildi.

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        KANSERE VE BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLAN "PFAS" MADDESİ İÇERİYOR

        Belçika'da yapılan bu araştırmada 39 farklı markayı analiz eden bilim insanları, kağıt pipetlerin yüzde 90'ında PFAS kimyasalları olduğunu söylüyor.

        PFAS bilim insanları tarafından "Sonsuz kimyasallar" olarak anılıyor. Bu maddeler çevremizde ve vücudumuzda son derece kalıcı oldukları için bu şekilde adlandırılıyor.

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        SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞU BİLİNDİĞİ HALDE İÇERİSİNE EKLENİYOR

        Genellikle su geçirmez giysi, kozmetik ürünleri ve yangın tüpleri gibi birçok eşyada kullanılan PFAS hamilelik sorunlarında, kansere ve diğer birçok hastalığa neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

        Kağıt pipetlerde PFAS içeren kimyasalların neden kullanıldığı net olarak bilinmiyor ancak suya karşı dayanıklılığı artması için kasten eklendiği düşünülüyor.

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        Uzmanlara göre plastikler kadar zararlı olan kağıt bardak ve pipetlerin kullanımına dikkat etmek gerekiyor.

        Kaynak: IFL Science

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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