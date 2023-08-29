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SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞU BİLİNDİĞİ HALDE İÇERİSİNE EKLENİYOR

Genellikle su geçirmez giysi, kozmetik ürünleri ve yangın tüpleri gibi birçok eşyada kullanılan PFAS hamilelik sorunlarında, kansere ve diğer birçok hastalığa neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kağıt pipetlerde PFAS içeren kimyasalların neden kullanıldığı net olarak bilinmiyor ancak suya karşı dayanıklılığı artması için kasten eklendiği düşünülüyor.