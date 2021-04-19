Kağıt Ev dizisi Carlos Maria Dominguez'in Kağıt Ev kitabından uyarlanmıştır. Kağıt Ev romanının orijinal ismi ise La Casa De Papeldir. Kağıt Ev dizisinin gerçek hikayesi nedir?

KAĞIT EV ROMANININ KONUSU

Bluma Lennon adlı kişi bir kitapçıdan şiir kitabı alır ve okumaya başladığı an arabanın altında kalarak can verir. Bir kitabın insanı değiştirmesi ve hayatına yön vermesi olağan bir durumdur. Romandaki karakter Bluma kitap kurbanlarından biri olur. Bluma Lennon Cambridge Üniversitesi'nde akademisyendir. Ölümünden sonra yerine farklı bir akademisyen gelir. Yerine gelen meslektaşı onun odasına uğrar. Masada bir zarf dikkatini çeker. Kitabın ön ve arka kapaklarının toz tabakasıyla kaplıdır. Meslektaşı bu durumdan sonra araştırmalara başlar.

Masadaki kitap Carlos adlı kişiye ithaf edildiği yazıyordur. Öncelikle ilgisini çeken bu olur. Bu kişinin ismi üzerinden araştırmalara başlar. Uruguaylı olan bir kitap koleksiyoncusunun yanına gider. Carlos Bruer'in, Bluma'nın konferansına dinleyici olarak katıldığını ve Bluma'nın eşlik ettiği bir yemekte gördüğünü, daha sonra ikilinin baya samimi olduğunu söyler. Meslektaşı iyice meraklanır ve olayların sırrını öğrenmek ister. Bunun için Buenes Ariste'ye gider. Ailesi orada yaşamaktadır. Hem ailesini ziyaret eder hem de bu sır olayını araştırmak amaçlı gider. Belli bir süre bu şehirde vakit geçirir ve asıl amacı olan konuyla ilgili olan Montevi limanına gider. Burada Dinarliadında bir sahafçı ile görüşür. Bu sahafçı, Braure'i tanıyordur ve koleksiyoncudur. Koleksiyoncu Brauer hakkında konuşacak kişi kendisi olmadığını söyler ve onu tanıyan birisinin numarasını verir. Bluma gelen zarfta "Gölge Hattı" adlı kitabı koleksiyoncuya verir ve koleksiyoncu şaşırır. Koleksiyoncu kitabı nereden bulduğunu sorar. Panik yapar ve bu konu hakkında Delgado ile konuşması gerektiğini elindeki kitabın talihsiz bir hikayesi olduğunu söyler. Bilgi vermeye devam eder.

Martel adlı değerli kitapların olduğu müzayede de görevli kişi ile ahbaptır ve pahalı kitapları Carlos'a sattığını söyler. Daha sonra konuşmalar bitince Delgado'yu arar ve yarın için randevu alır. Delgado ile görüşmeye gider. Onun evini dikkatle inceler ve ilgi çekici bir evi vardır. Her yer kitaplarla doludur. Şaşkınlığını fark eden Delgado kitaplara olan tutkusunu anlatır ve bu sırada konu Braue gelir. Onunla Tristen Narvaja bitpazarı tezgahında tanıştığını söyler. Onun zorlayıcı bir okur olduğunu söyler. Eline ne zaman para geçse kitaba harcadığını söyler. Tedavi edilemez bir vaka olduğunu ve evindeki kitap kalabalığından dolayı çatı katında uyuduğunu ve kitap tutkusunun kontrol edilemez bir hal aldığını söyler. Kitaplarının düzensizliğinden yakınarak belli bir dosyalama sistemi ile düzene koymaya çalıştığını anlatır. O kadar yöntem dener ki artık kendisinin tüm fikirlerini dahi çürütecek hale gelir. En sonunda kendi görüşünü uygular. Braure'nin diğer arkadaşları da onu gördüklerini söylerler ve delilik belirtileri olduğunu söylerler. Kitap tutkusu öyle bir hal almıştır ki bir gün mum ışığında kitap okurken şarabı çok kaçırmış ve şamdanı arşiv dosyasını tuttuğu mobilyanın üzerinde unutmuştur ve arşiv dosyası alevler içinde kalmıştır. Zorlukla söndürmüştür ama sular içinde kalmıştır arşiv dosyası. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Daha sonra farklı üzücü bir olay daha başına gelmiştir. Carlos evlidir ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu zamanlardır ve evini satarak parayı eşine verir.

Kendisi Meksika seyahatine gider daha sonrasında ise deniz kenarında yaşamaya karar verir. Bir kulübe yaptırmıştır bu kulübe yalnızlıktan ölmek için yapılan bir kulübeyi andırıyordur. Arşiv dosyasının yanmasından sonra kendini iç dünyasına kapatır. Kulübeyi yapan kişiye tuğla olarak kitaplarını kullanmasını rica eder. Arşiv dosyası yandıktan sonra onlarla bağlantısı eskisi gibi kalmaz. Kitaplar tuğla şeklinde dizilirken onların sadece arkadaşı olduğunu söyler. Bluma gelir ve ölümünden sonra bir zarfın içinde kitap geldiğini ve bunun için geldiğini ve araştırma yaptığını söyler. Delgado, Bluma'nın ölümünde elinde kitap olup olmadığını ve Emily Dickinson kitabı olup olmadığını sorar. Evet yanıtını alır. Şaşkınlık içinde birbirlerine bakarlar. Carlos'un Meksika ziyareti sırasında Bluma ile tanıştığını söyler. Görüşme burada biter ve tekrar görüşmek umuduyla ayrılırlar. Biraz zaman geçtikten sonra Braure'nin kağıt evine gitmeye karar verir. Gittiğinde ise tuğlalara dokunup kitap olabileceğini düşünür. Birçok yazara ait kitap vardır. Evrensel edebiyat sefil bir isyanla kumulların arasından çıkar. Braure'nin Bluma'yagönderdiği kitabı o harabe evin içinde bırakıp gitmek içine sinmez. Evin yakınında yaşayan iki adam yanına yaklaşır ve ona bu kağıt evde yaşayan kişi hakkında bir şeyler anlatmaya başlarlar. Kendi halinde biri olduğunu ve balyozla evin duvarlarına vururken görüldüğünü öğrenir. Bu eylem sonucunda evin her yerinde kitap çıkar. Ev kevgir gibi delik deşik olmuştur. Sonunda istediği kitabı bulur ve La Paloma'ya gidip onu postaya verir. Daha sonra bozulan evi düzeltmeye çalışır fakat yapamaz ve balyozla tamamen yıkar. Bluma'nın meslektaşı bu acıklı konuşmadan sonra onun mezarına gider. Elindeki kitabı mezardaki mermer taşa bırakır.