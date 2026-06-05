Kahramanmaraş'ta kayınpederi tarafından bıçaklanan damat öldü
Kahramanmaraş'ta kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 05 Haziran 2026 - 06:41 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, damadı İ.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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