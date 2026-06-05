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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kayınpederi tarafından bıçaklanan damat öldü | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta kayınpederi tarafından bıçaklanan damat öldü

        Kahramanmaraş'ta kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 06:41 Güncelleme:
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        Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat öldü

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, damadı İ.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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