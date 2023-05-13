Türkiye Genel Seçimleri için beklenen gün geldi çattı. 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. Sandık başına gidecek milyonlar hangi ilde kaç milletvekili adayı çıkacağını merak ediyor. TÜİK tarafından iletilen güncel nüfus bilgilerine göre hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı netleşti. Peki, Kahramanmaraş'tan kaç milletvekili çıkıyor? İşte Kahramanmaraş milletvekili sayısı...

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız